Keanu Reeves quiere volver a interpretar a John Constantine

Aunque está lejos de ser una de las películas más populares basadas en los cómics de DC, la cinta de Constantine protagonizada por Keanu Reeves ciertamente ha consolidado su aceptación y valoración entre los fanáticos durante los últimos años.

Así, en medio del creciente interés de alguno por volver a ver a Reeves como Constantine, el propio actor reconoció que le gustaría retomar ese papel.

Concretamente, en el marco de un video para Esquire, Reeves fue consultado sobre la posibilidad de ver a su versión de Constantine en una nueva cinta de DC.

“Me encantó interpretar a Constantine. John Constantine. He interpretado a muchos Johns. ¿Cuántos Johns he interpretado ? Ni siquiera lo sé. Creo que son más de diez”, dijo el actor en referencia a su filmografía que incluye a figuras como John Wick aparte del personaje de DC. “Pero de todos modos, me encantaría tener la oportunidad de volver a interpretar a Constantine”.

Francis Lawrence dirigió la película de 2005 que mostró a Reeves como Constantine y previamente aseguró que él también estaría interesado en una continuación de esa propuesta. Pero, más allá de lo que Peter Stormare planteó durante el año pasado sobre una supuesta secuela, por ahora no hay planes oficiales para traer de regreso a Reeves como Constantine y Warner Bros planearía presentar una nueva versión del personaje mediante sus proyectos para HBO Max.