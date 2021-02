Kena: Bridge of the Spirits ya tiene fecha de estreno: llegará en agosto a la PlayStation 5

Kena: Bridge of the Spirits, uno de los juegos más esperados de PlayStation 5 finalmente tiene fecha de estreno, y es que según fue anunciado en el reciente State of Play, el juego llegará el próximo 24 de agosto a la consola.

En el evento, se presentó un nuevo adelanto del juego donde es posible ver un poco más del gameplay que contará, así como el gran atractivo visual que lo acompañará.

El título llevará a los jugadores a controlar a Kena, quien con la ayuda de unos pequeños espíritus buscará restaurar su antigua aldea.

Desde la desarrolladora, Ember Lab, habían apuntado que el juego llegaría en junio, pero ahora se señaló que finalmente llegará el 24 de agosto a PS4, PS5 y PC. Además se señaló que quienes posean la versión de PlayStation 4 podrán actualizar de forma gratuita a la de nueva generación.