Kenneth Branagh dice que Nolan “reinventa la rueda hasta cierto punto” en Tenet

Todavía no sabemos qué pasará con el estreno de Tenet, sin embargo, los protagonistas de la nueva película de Christopher Nolan siguen tanteando la ambiciosa apuesta de este proyecto y creando más expectativas en torno a esta esperada entrega.

Esta vez, en una entrevista con Total Film (vía Syfy Wire), Kenneth Branagh no solo abordó su rol en la película sino que, tal como lo hizo John David Washington un tiempo atrás, tanteó la importancia que podría tener esta cinta para el futuro del cine.

A la hora de abordar la misteriosa historia de la nueva película del director Interstellar, Branagh contó que tuvo que leer en varias oportunidades el guión para entenderlo.

“No bromeo, leí este guión más veces de lo que he leído alguna otra cosa en la que he trabajado”, dijo Branagh. “Me imaginaba que era como hacer el crucigrama del Times todos los días. Excepto que la película y el guión no esperaban o necesitaban un experto".

Branagh es parte del elenco de la película junto a John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki, y aunque los adelantos puedan dar la impresión de que él es el antagonista, el actor recalca que lo que propondrá Nolan con esta película es potencialmente revolucionario.

“Dada la naturaleza de esto, como Chris reinventa la rueda hasta cierto punto aquí, mucha gente comienza a comprometerse con el personaje de John David Washington de las dos formas esperadas ... por lo que podrías esperar que yo sea un antagonista, pero luego (la historia) no sigue exactamente lo que podrías imaginar mientras se desarrolla”, dijo Branagh.

Tenet aún mantiene su estreno planificado para el 17 de julio en Estados Unidos.