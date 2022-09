La espera por la sexta temporada de Cobra Kai podría ser un poco más larga

Netflix todavía no entrega una luz verde oficial para el desarrollo de una sexta temporada de Cobra Kai, pero aunque a estas alturas aquel anuncio parece inminente, existiría otro factor preocupante para los fanáticos respecto al futuro de la serie.

Si bien los seguidores de Cobra Kai solo tuvieron que esperar algunos meses entre el estreno del cuarto y el quinto ciclo, aparentemente la espera por una sexta temporada podría ser un poco más larga.

Durante una reciente entrevista con el portal Deadline los responsables de Cobra Kai fueron consultados respecto a si sus otros proyectos (como el spin-off de Ferris Bueller’s Day Off y la nueva serie Obliterated para Netflix) podrían aplazar el debut de la próxima entrega de la serie secuela de Karate Kid.

“Todavía estamos trabajando en todo eso con Netflix y Sony, y aún no tenemos una temporada 6 oficial para anunciar”, dijo Jon Hurwitz, uno de los showrunners de Cobra Kai. “Lo que podemos decir es que estamos constantemente pensando en estos personajes. Estamos trabajando en Obliterated ahora mismo para Netflix y Sony. Estamos en nuestro segundo mes de producción en eso, y creo que va a sorprender a la gente. Pero tenemos la esperanza de que habrá más Cobra Kai en el horizonte. Puede haber un poco más de espera potencialmente, solo porque estamos trabajando en ese otro programa, pero no tardará mucho, suponiendo que todo salga como esperamos”.

Pero mientras Obliterated impactaría el desarrollo de los nuevos episodios de Cobra Kai, Hurwitz dice que su spin-off de Ferris Bueller - llamado Sam and Victor’s Day Off- “no afectará nada a Cobra Kai en el futuro”.

“Realmente se trata de trabajar en Obliterated, superar nuestra producción allí y luego encontrar el camino para más Cobra Kai”, sentenció Hurwitz.