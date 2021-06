La nueva película de Evil Dead comenzó sus filmaciones

La próxima película de Evil Dead dio un nuevo paso para convertirse en realidad y finalmente comenzó sus filmaciones.

El inicio del rodaje de la cinta que se llamará Evil Dead Rise fue anunciado a través ee Twitter por el propio Lee Cronin (The Hole in the Ground), quien tendrá la misión de dirigir la apuesta que será producida por Sam Raimi y Bruce Campbell.

Evil Dead Rise se está filmando en Nueva Zelanda y, aunque su trama no se enfocará en Ash, pretende cautivar a los fanáticos con una historia centrada en “dos hermanas separadas, interpretadas por Alyssa Sutherland (Vikings) y Lily Sullivan (Jungle), cuya reunión se ve interrumpida por el surgimiento de demonios que poseen carne, empujándolas a una batalla primordial por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de familia más aterradora que se pueda imaginar”, según detalla la sinopsis.

En ese sentido, Evil Dead Rise además promete “mover la acción fuera del bosque y hacia la ciudad”.

Evil Dead Rise todavía no tiene una fecha concreta de estreno, pero su debut se dará mediante HBO Max al menos en Estados Unidos.