La sangre y los poseídos repletan el tráiler de Evil Dead Rise, la nueva entrega de la clásica franquicia de terror

El director Lee Cronin, responsable de la película de terror The Hole in the Ground, comanda la producción de Evil Dead Rise, la nueva entrega de la franquicia creada por Sam Raimi.

Con este último actuando como productor ejecutivo, junto a Rob Tapert y Bruce Campbell, esta nueva película se situará en el mismo universo que la película original de 1981, aunque trasladando toda su “posesión infernal” hasta un departamento en la ciudad de Los Angeles.

Sin muchos detalles adicionales sobre la historia, por ahora solo está claro que el Necronomicon, el libro de los muertos, volverá a causar estragos y dispersar a los Deadities que serán poseídos en torno a una mujer llamada Ellie (Alyssa Sutherland), sus tres hijos y su hermana llamada Beth (Lily Sullivan).

Vean el tráiler restringido a continuación.

La película se estrenará el 21 de abril en Estados Unidos.