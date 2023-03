La segunda temporada de The Last of Us podría estrenarse entre fines de 2024 e inicios de 2025 según Bella Ramsey

Si por alguna razón estaban esperando que la segunda temporada de The Last of Us llegara en menos de un año más, entonces probablemente querrán moderar sus expectativas.

Pese a que el equipo creativo ya está trabajando en el segundo ciclo de la serie, recientemente Bella Ramsey planteó que la próxima entrega de The Last of Us recién podría estrenarse entre fines del próximo año e inicios de 2025.

Durante una aparición en “The Jonathan Ross Show” (vía Games Radar+), Ramsey abordó el desarrollo de la siguiente entrega del programa en que encarna a Ellie Williams.

“Pasará un tiempo. Creo que probablemente filmaremos a fines de este año, principios del próximo”, dijo Ramsey. “Así que probablemente (el estreno) será a fines de 2024, principios de 2025″.

Aquel plazo de producción señalado por Ramsey no es inusual para HBO. Después de todo, el canal ha manejado tiempos similares e incluso más extensos entre los lanzamientos de nuevos ciclos de sus otros programas.

La primera temporada de The Last of Us se filmó en Canadá y tardó más de un año en completar su producción. Por el momento se espera que el segundo ciclo de la serie comience a adaptar la historia de The Last of Us- Part II y mantenga al elenco original, incluyendo a Ramsey como Ellie. Todo mientras no habría preocupación por una potencial controversia como sucedió con el videojuego original.