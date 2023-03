A Neil Druckmann no le preocupa cuál será la reacción de los fanáticos a la segunda temporada de The Last of Us

Cuando The Last of Us Part- II fue lanzado en 2020, su buen desempeño económico y buena recepción por parte de la crítica no fue acompañada por un cariño unánime de la fanáticada. De hecho, por diversas decisiones (que serían spoilers para aquellos que solo siguen la serie), aquel juego generó división entre los seguidores de la historia de Ellie y Joel.

En ese sentido, siempre que se habla sobre la segunda temporada de The Last of Us, un ciclo que comenzará adaptar a The Last of Us - Part II está presente la interrogante sobre cuál será la reacción del público ante su historia.

Pero aunque durante los últimos días hemos sido testigos de cómo el debate que el primer juego generó en trono a la decisión de Joel ha revivido a propósito de la serie, esa potencial mala o polémica recepción no sería una preocupación para Neil Druckmann.

El director de los videojuegos y co-creador de la serie habló con la revista GQ tras el final de la primera temporada de The Last of Us y fue consultado directamente sobre si creía que la audiencia televisiva reaccionaría de manera similar a los fanáticos del videojuego con la trama de la segunda temporada/The Last of Us - Part II.

“Supongo que, para volver a la cita anterior de (Todd Phillips) de Craig, que es como... No me importa”, dijo Druckmann. “Cómo reaccionan es cómo reaccionan, eso está completamente fuera de nuestro control. Entonces, ¿cómo hacemos la mejor versión de programa de televisión de esa historia? Ese es el problema con el que luchamos todos los días”.

Si bien la recepción del siguiente ciclo programa podría ser un factor importante en su futuro y los planes que Druckmann y el shworunner Craig Mazin tantearon para más temporadas, al parecer el equipo creativo compartiría esa despreocupación por la reacción a lo que vendrá en esta historia.

“En la medida en que las historias mueven a la gente a la ira, la confusión, la decepción o la rabia. Bueno, supongo que eso es preferible al peor resultado posible, que es la indiferencia”, dijo Mazin. “Se ha escrito mucho sobre el tercer episodio de esta temporada (el capítulo de Bill y Frank), y es un episodio del que estamos muy orgullosos, y conmovió a mucha gente. Es uno de los programas con calificaciones más bajas en IMDb por una razón: mucha gente vino y le dio un 1/10. No 5/10. Uno (...) Y eso es porque hay opiniones increíblemente fuertes en un sentido u otro. Pero preferiría tener un programa que vive de 10 y 1, que un programa que vive de 5″.

El episodio al que se refiere Mazin, “Long, Long Time” fue víctima de review bombing por su historia sobre la relación de Bill y Frank. Una práctica que no es nueva ni en el mundo del cine ni la televisión ni los videojuegos. De hecho, The Last of Us -Part II también sufrió ese fenómeno en su lanzamiento.

En ese sentido, considerando lo que está por venir en The Last of Us en base a lo que pasó con The Last of Us- Part II, puede que Mazin obtenga el resultado divisivo que vaticina. Pero por ahora solo queda esperar.