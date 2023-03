La próxima temporada de The Last of Us no adaptará la totalidad del segundo videojuego

The Last of Us- Part II es un juego mucho más extenso que su predecesor e involucra una historia que no solo toma cerca de 30 horas en terminar, sino que también incluye varias tramas paralelas y relatos desde la perspectiva desde distintos personajes.

Pero aunque esa complejidad fue uno de los elementos que generó elogios para el título en 2020, ahora es uno de los principales factores de duda en torno a la segunda temporada de la serie de The Last of Us. Después de todo, aunque el programa ha probado que es una de las mejores adaptaciones de videojuegos, Part II es una entrega muy extensa como para abordar adecuadamente solo con algunos episodios de televisión.

Sin embargo, los creadores de la serie de The last of Us estarían conscientes de ese desafío y recientemente confirmaron lo que muchos imaginaban: su plan es adaptar a Part II en más de una temporada.

Durante una entrevista con GQ el showrunner de The Last of Us, Craig Mazin, fue consultado sobre si “la próxima temporada abarcará todo el curso del segundo juego”.

“No, no hay manera”, respondió Mazin. Y Neil Druckmann, director de la serie y el videojuego, añadió: “Es más de una temporada”.

Como HBO solo ha confirmado la realización de una segunda temporada de The Last of Us, ni Mazin ni Druckmann quisieron revelar cuántas temporadas más quieren realizar de la serie. No obstante, Mazin tanteó que podría ser entre dos y tres temporadas.

A grandes rasgos y sin hacer spoilers para quienes solo siguen la serie, The Last of Us- Part II retoma la historia de Ellie y Joel algunos años después del título original y aborda las repercusiones de los eventos que el programa mostró en “Look for the Light”, su episodio final del primer ciclo.

El videojuego contó con una buena recepción crítica y comercial en su debut en 2020, pero también molestó a un sector de fanáticos que incluso llegó a acosar a la actriz que interpretó a un personaje llamado Abby. Pero al parecer los responsables de la serie no quieren alterar la historia para huir de la posible controversia y señalaron que planean aproximarse a Part II tal y como al juego original.

“Creo que sabemos lo que estamos haciendo en este caso. No lo digo de manera sarcástica, lo digo con esperanza. Habrá cosas que serán diferentes y habrá cosas que serán idénticas. Hay cosas que se van a añadir y enriquecer. Hay algunas cosas que se van a voltear. Nuestro objetivo sigue siendo exactamente el mismo que era para la primera temporada, que es ofrecer un espectáculo que haga felices a los fans(...)No puedes hacer felices a todos. Pero hemos hecho feliz a mucha gente y esa es nuestra intención de volver a hacerlo”, dijo Mazin.

“Algunas de las cosas que más me emocionan (en Part II) son los cambios que hemos discutido y ver que la historia cobra vida nuevamente en esta otra versión”, añadió Druckmann. “Y creo que es emocionante porque se apoya en esos sentimientos que tuviste del juego, en gran medida, de una manera nueva”.

Si bien obviamente por ahora desconocemos cuáles serán esos cambios, Mazin ya confirmó una novedad para la segunda temporada The Last of Us respecto al primer ciclo: más infectados.

“Aprendemos al ver a la audiencia ver el programa. Yo personalmente he notado lo mucho que gustaron esos encuentros (con los infectados). Y creo que tenemos algunas cosas realmente interesantes por venir que serán muy satisfactorias sin enterrarte”, dijo Mazin.

La segunda temporada de The Last of Us volverá a contar con Bella Ramsey como Ellie y Pedro Pascal como Joel.