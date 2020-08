La serie de The Last of Us incluirá impactante momento eliminado del juego

The Last of Us es una de las saga de videojuegos más queridas por los fanáticos de los últimos años, es por esto que se espera mucho de la serie que prepara HBO basada en el videojuego, ahora nueva información ha salido a la luz, y según fue dado a conocer esta incluirá un impactante momento que fue eliminado del juego original.

Craig Mazin, quien trabajó en la popular serie de HBO Chernobyl, estará tras este proyecto y fue quien dio a conocer la información en una entrevista con Must Watch de la BBC.

“Dejará con la boca abierta”, señaló sobre la escena, agregando que “por supuesto, tenemos que hacerlo. No podían evitar que lo hiciera. Tendrían que dispararme para evitar que la incluya”, aunque sin dar a conocer detalles de esta.

Por otro lado, sobre la serie en si apuntó que esta apunta tanto a los fans, como para aquellos que los desconocen. “Si has jugado al videojuego, nuestra intención es que veas el programa y digas: ‘Esto no se ha cargado nada de lo que me gustaba del juego y de lo que experimenté, pero también me ha ofrecido muchas más cosas que no sabía’”. complementó.