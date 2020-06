La Star Wars Celebration de este año fue cancelada

Lo que parecía inevitable finalmente sucedió y en el marco de la pandemia de COVID-19, Lucasfilm finalmente anunció que la Star Wars Celebration no se realizará este año.

La Star Wars Celebration pretendía celebrarse entre el 27 y el 30 de agosto en Centro de convenciones de Anaheim en Estados Unidos, sin embargo, debido al coronavirus simplemente no están las condiciones para realizar este evento y luego de meses de espera los organizadores finalmente optaron por cancelar la edición 2020 de la convención.

“En Star Wars Celebration, la salud y la seguridad de nuestros fanáticos, asistentes, expositores, invitados y personal es siempre nuestra prioridad número uno”, señalaron los responsables del evento en el anuncio publicado en el sitio web de Star Wars. “Debido al impacto global del virus COVID-19 y al hablar con las autoridades locales y estatales sobre las últimas pautas de salud pública relacionadas con las convenciones en interiores, hemos tomado la decisión de cancelar la Star Wars Celebration para 2020”

Star Wars Celebration usualmente es una instancia donde se revelan distintas novedades ligadas a la franquicia, ya sea en el ámbito del cine como en las series, los videojuegos y los cómics. Así, por ejemplo, durante el año pasado se reveló el primer vistazo oficial a Star Wars: The Rise of Skywalker y también se presentaron novedades de The Mandalorian y Star Wars: Jedi Fallen Order.

En ese sentido, por ahora no está claro qué pasará con los anuncios ligados a Star Wars después de esta cancelación y tendremos que esperar para averiguar qué instancias aprovechará Lucasfilm para compartir sus próximos planes para la franquicia.

Por otra parte, es preciso señalar que en 2021 tampoco se realizará una nueva edición de la Star Wars Celebration y la próxima edición del evento recién se desarrollará entre el 18 y el 21 de agosto de 2022.

Los organizadores del evento aseguraron que quienes ya tenían entradas para la convención de este año podrán transferir sus entradas para el encuentro de 2022 o también podrán solicitar reembolsos.