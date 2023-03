La última película de Quentin Tarantino se llamaría The Movie Critic y comenzaría su rodaje a fines de este año

Quentin Tarantino ha pasado gran parte de los últimos años afirmando que se retirará de su trabajo como director con su décima película. Y, como Once Upon a Time in Hollywood fue su novena apuesta cinematográfica (contando de manera especial a Kill Bill), desde entonces se ha especulado mucho sobre cuál será el último proyecto del director.

Pero aunque el propio cineasta contó que consideró proyectos como un remake de Reservoir Dogs, Kill Bill 3 y una comedia de spaghetti western, finalmente otra historia habría sido la elegida.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Tarantino ya habría decidido cual será su última película y se trataría de una cinta que se llamaría The Movie Critic.

En estos minutos el plan para filmar The Movie Critic implicaría un rodaje durante el último trimestre de 2023 y aunque por ahora no hay un estudio para la película, Tarantino podría tomar una decisión al respecto durante la próxima semana.

Pero ¿cuál sería la historia de The Movie Critic? Según el reporte, la película estaría basada en un guión original de Tarantino y su historia se desarrollaría a fines de la década de los 70 en Los Angeles y tendría su foco en una protagonista femenina.

Así, en base al nombre, The Hollywood Reporter especula que la cinta podría enfocarse en la crítica Pauline Kael. No obstante, eso no está confirmado.

Finalmente es preciso recordar que aunque Tarantino buscaría retirarse de la dirección de películas, el cineasta ha indicado que podría continuar su carrera con proyectos como series o libros.