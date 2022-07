La última temporada de Stranger Things sería más breve, pero tendría un final al estilo de El Retorno del Rey

Netflix ya presentó el final de la cuarta temporada de Stranger Things por lo que naturalmente después de desmenuzar qué pasó en los episodios más recientes del programa ahora el foco de la prensa y los fanáticos está en Stranger Things 5, la anticipada última temporada de la historia de Eleven y compañía.

De acuerdo a los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, el trabajo en los guiones para la quinta y última temporada de su popular serie comenzará este mes de agosto.

“Vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones en julio y luego volveremos. Sé que la sala del escritores va a comenzar en esa primera semana de agosto”, dijo Ross Duffer a Collider.

No obstante, aunque los guiones recién comenzarán a tomar forma desde esa fecha, Matt y Ross Duffer han dejado claro que ya tienen certeza sobre la dirección que tomará Stranger Things 5 y, además de prometer que la próxima entrega de la serie ahondará más en la mitología The Upside Down, indicaron que probablemente contemplaría un salto de tiempo y tendrá episodios más breves que Stranger Things 4.

De acuerdo a los Hermanos Duffer, como la siguiente temporada de Stranger Things podrá saltar directo a la acción, no existirá todo un preámbulo como pasó con el ciclo más reciente y por ende esperan que su duración sea inferior.

“La única razón por la que no esperamos que (la quinta temporada) sea tan larga es porque, si lo miras, son casi dos horas antes de que nuestros niños realmente se sientan atraídos por el misterio sobrenatural”, dijo Matt Duffer al podcast Happy, Sad, Confused. “Llegas a conocerlos, puedes verlos en sus vidas, con qué están luchando, adaptándose a la escuela secundaria, etc. Steve está tratando de encontrar una cita, todo eso. Obviamente, nada de eso va a estar ocurriendo en los primeros dos episodios de (temporada 5)”.

“Por primera vez en la historia no cerramos las cosas al final de la (Temporada) 4, por lo que se moverá. No sé si irá a 100 millas por hora al comienzo de la (Temporada) 5, pero se moverá bastante rápido”, agregó. “Los personajes ya estarán en acción. Ya tendrán un objetivo y un impulso, y creo que eso les llevará al menos un par de horas y hará que esta temporada se sienta realmente diferente”.

De hecho, mientras en la cuarta temporada se desarrollaron historias en Rusia, California y Hawkins, en el último ciclo de Stranger Things todo ocurrirá en la ciudad central de Indiana.

“Queremos volver a muchas de las cosas que hicimos en la temporada 1″, añadió Matt Duffer. “Muchas de las agrupaciones y parejas originales que tuvimos en la temporada 1, hay algo bueno en cerrar el círculo”.

Pero no esperen que con estos planes el final de Stranger Things 5 sea pequeño porque los creadores de la serie indicaron que será algo al estilo de El Retorno del Rey, la épica última película de la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson que en su versión estándar dura 201 minutos.

“(El final) va a ser como El Retorno del Rey con ocho finales”, comentó Matt Duffer.

Por ahora no hay una fecha de estreno oficial para Stranger Things 5, pero David Harbour estimó que podría llegar en 2024.