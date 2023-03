Lady Gaga es Harley Quinn en nuevas fotos del set de Joker 2

Antes de la ceremonia de los Premios Oscar 2023 fotos del set nos permitieron ver a Lady Gaga como el personaje que encarnará en la esperada secuela de Joker (2019). Pero aunque esos vistazos se sumaron a la primera imagen que ya había divulgado el director Todd Phillps, sin duda el acercamiento más llamativo a la cantante en Joker: Folie à Deux llegó este fin de semana.

Después de todo, durante este sábado 25 de marzo, se dieron a conocer las primeras imagenes de Lady Gaga como el personaje que sería Harley Quinn en la nueva película del Joker.

Como pueden ver esta interpretación de la anti-heroína es muy distinta a la caracterización que Margot Robbie lució como el personaje en Suicide Squad, The Suicide Squad y Birds of Prey, ya que Gaga luce un blazer rojo con un top con motivos de rombos que laramente evocan a un arlquín y el atuendo original de Harley. Todo mientras la intérprete de “Born this Way” también tiene un maquillaje tipo payaso en sus ojos.

En cuanto al contexto de estas imagenes en la trama de Joker 2, solo podemos deducir que el personaje de Gaga está saliendo de una especie de tribunal y afuera hay partidarios de ella y Arthur Fleck con las máscaras de payasos como en la primera película.

Por ahora no hay más detalles sobre la historia de Joker 2, pero quizás esto podría conectarse con imagenes previas de lo que sería un incendio en Arkham.

Además en el público hay carteles que se refieren a Harvey Dent, un personaje que en los cómics de DC era fiscal antes de convertirse en el villano Two Face.

Joker: Folie à Deux será dirigida por Tod Phillips (Joker) y se estrenará en octubre de 2024.