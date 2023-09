Las características que definen el nuevo iPhone 15 de Apple

Finalmente desde Apple presentaron su nueva serie de teléfonos, el iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max, los cuales presentan una serie de novedades, entre estas la inclusión del USB-C y el cambio del clásico switch de silencio por un botón.

Lo primero que encontramos en estos teléfonos son paneles OLED de 6,1 en el caso del iPhone 15 y 6,7 pulgadas para el iPhone 15 Plus, con 120 Hz de tasa de refresco y hasta 2.000 nits, todo esto en un cuerpo que deja atrás el acero por el titanio.

En cuanto a la cámara, es que nos encontramos con un sensor principal de 48 megapíxeles, así como otros dos lentes de 12 megapíxeles, con la opción del zoom aumentando a x5 a 120mm. Junto con esto, es que las cámaras reciben mejoras en condiciones de poca luz, así como en el modo retrato.

Entre las novedades de las versiones Pro y Pro Max, es que nos encontramos con el procesador A17 Pro Bionic, que cuenta con seis núcleos de CPU y otros 6 de GPU. Construido en un proceso de 3 nanómetros este mejora la eficiencia energética y que de acuerdo a las pruebas de la misma Apple es el mejor chip de la industria. En cuanto al iPhone 15 y 15 Plus, estos mantendrán el procesador de los iPhone 14 Pro.

En relación al ‘Botón de Acción’, este contará con funciones personalizables y permitirá acceder a diferentes funciones, más allá de silenciar el teléfono, es así como según se menciona con este también estarán ligadas diferentes herramientas, permitiéndonos traducir una frase, grabar notas de voz, lupa o enfocar al utilizar la cámara.

De acuerdo a lo que dieron a conocer, las reservas comenzarán este viernes con el lanzamiento programado para el 22 de septiembre.

Los precios sugeridos para el iPhone 15 (6,1 pulgadas) y el iPhone 15 Plus (6,7 pulgadas) son US$ 799 y US$ 899, mientras que el iPhone 15 Pro (6,1 pulgadas) y el iPhone 15 Pro Max (6,7 pulgadas) corresponden a US$ 999 y US$ 1.199.