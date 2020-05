Las mejores comedias que pueden encontrar en Netflix y Amazon Prime Video

En un escenario como el que se vive hoy a raíz del COVID-19, las válvulas de escape siempre son bienvenidas. Y en el ámbito de las películas, especialmente aquellas que están disponibles en los cada vez más populares servicios de streamings, las comedias probablemente son una de las mejores alternativas para tratar de desconectarse un rato, por muy difícil que eso sea.

En ese contexto, y considerando que Netflix y Amazon Prime Video son probablemente las plataformas más populares, indagamos en sus ofertas de películas de comedia, contrastándola con la recepción crítica que tienen en Rotten Tomatoes. Todo esto con el objetivo de dar con aquellas producciones que podrían ser consideras como las más recomendables.

Como el objetivo de Rotten Tomatoes es justamente dar con el consenso, sus porcentajes sirven para descartar aquellas comedias que generen más división en la recepción. Es decir, aunque puedo disfrutar mucho Eurotrip, no faltará el que simplemente no enganche con “Scotty Doesn’t Know”.

A continuación está el resultado de esta indagación.

NETFLIX

1. La Vida de Brian | Rotten Tomatoes: 95%

El genio absurdo de Monty Python nos presenta aquí a la historia de un judío que nace el mismo día que Jesús y es confundido constantemente con el Mesías. Todo esto en un escenario satírico que se nutre más de los clásicos cinematográficos épicos basados en la Biblia, y la institucionalización religiosa, que de la figura de Cristo. Tengan en cuenta que en la plataforma de streaming también está la genialidad de Monty Python and the Holy Grail, que inclusive tiene una mejor recepción. Así es que esta es una doble recomendación.

2. Kung-Fu Hustle | Rotten Tomatoes: 90%

Aunque puede que esta comedia de acción tienda más a los golpes, ineludiblemente el cine de Stephen Chow siempre ha tenido al humor como su principal motor. Es cosa de ver, por ejemplo, lo que salió de Shaolin Soccer. Pero en el caso de esta película, que de todas formas es considerada como su mejor obra, nos presenta a un perdedor que sueña con unirse a la pandilla más temible de toda China, solo para terminar enfrentándola con literalmente el poder de la palma de su mano.

3. Superbad | Rotten Tomatoes: 88%

En la comedia adolescente por excelencia de las últimas décadas, está claro que el foco está en los personajes de Jonah Hill y Michael Cera, pero el hallazgo de Christopher Mintz-Plasse es por lejos su mejor componente. Si no la han visto, solo tienen que tener claro que todo sucede en torno a una fiesta y los problemas que tiene el trío protagónico al interactuar con sus compañeras o realizar tareas como obtener alcohol. Y en el camino hay policías irresponsables, bailes apretados con nefastas consecuencias y la prueba empírica de que McLovin es lo mejor.

4. Ferris Bueller’s Day Off | Rotten Tomatoes: 80%

John Hughes no puede estar ausente, especialmente si se quiere ver algo ochentero. Y en el caso de Netflix, la plataforma tiene disponible una de las producciones más emblemáticas del director y también guionista de clásicos como “El Club de los Cinco”. En lo que concierne a Ferris, esta también es una de las comedias adolescentes más populares de la historia, presentando todo lo que hace un adolescente para no asistir a clases y tener un día libre. Todo un clásico.

5. Un príncipe en Nueva York | Rotten Tomatoes: 67%

John Landis, el director tras clásicos como Animal House y The Blue Brothers, además del video muscial de Thriller, también dirigió esta película protagonizada por un Eddie Murphy en la cúspide de su fama y que nos presenta a un príncipe del ficticio reino de Zamunda que se traslada hasta Estaos Unidos para dar con una mujer que lo ame por lo que es. En el camino, termina trabajando para un local de hamburguesas y enfrentándose al choque de no ser tratado como realeza.

6. Una pareja de idiotas | Rotten Tomatoes: 67%

Aunque La Máscara es el rol que consolidó a Jim Carrey, su primera colaboración con los hermanos Farelly es la que terminó de instalarlo como uno de los comediantes más importantes de Hollywood. En ese sentido, la gracia de esta película no está solo en sus muecas, ya que también está su compenetración con un Jeff Daniels absolutamente desatado. La escena del pájaro muerto, el ruido más molesto de la historia, el montaje con la búsqueda del traje perfecto.... en fin, hay un montón de grandes momentos que siguen manteniendo a esta comedia como uno de los mejores trabajos cómicos de Jim Carrey.

7. Jackass: Number Two | Rotten Tomatoes: 64%

Debo reconocerlo. En el contexto de la cuarentena, repetirme a Jackass ha sido todo un bálsamo de relajación. Aunque la serie de televisión tenía sus altibajos, toda la propuesta de la pandilla de Johnny Knoxville está completamente aceitada en las películas, especialmente en lo que concierne a las secuelas. En el caso de la segunda, hay un par de sketches gloriosamente estúpidos en el que sus protagonistas cruzan toda raya, condensando a lo mejor de Jackass: el darlo todo por un objetivo estúpido. Más aún, el mayor presupuesto respecto a la primera se nota desde el primer minuto.

AMAZON PRIME VIDEO

1. ¿Y dónde está el piloto? | Rotten Tomatoes: 97%

La parodia definitiva de David Zucker, Jim Abrahams y Jerry Zucker al día de hoy se mantiene como una de las mejores comedias de todos los tiempos. Inclusive desconociendo el origen de la película, que toma como base a otra aleja producción, este clásico conocido en Latinoamérica como “¿Y dónde está el piloto?" está plagado de momentos emblemáticos. No solo eso, el doblaje latino sigue siendo uno de los más brillantes.

Paddington | Rotten Tomatoes: 97%

Si están en búsqueda de algo más familiar, probablemente las películas de Paddington representan las mejores alternativas de los últimos años en ese terreno. Aunque la secuela es aún más elogiada, la primera no se queda atrás al presentarnos a este bonachón oso que encuentra su lugar con una familia de Londres, pero que comienza a correr peligro una vez que queda en la mira de un taxidermista. Y a partir de ahí, su aventura comienza para encantar a toda la familia.

Relatos Salvajes | Rotten Tomatoes: 94%

Si prefieren una comedia negra, sin duda que una de las mejores alternativas en los streamings es esta elogiada antología argentina nominada al Premio Oscar que nos presentan diversas historias de venganza, violencia y... bombitas. En la propuesta de Relatos Salvajes hay para todos los gustos, y algunas de las historias destacan con luces propias, pero la mirada cruda sobra la humanidad, y cómo fácilmente pueden cruzarse los límites, dan forma a una experiencia realmente imperdible.

Shaun of the Dead | Rotten Tomatoes: 92%

Instalada como la mejor comedia zombie, Shaun of the Dead es todo un goce de principie a fin, siendo una apuesta fresca y novedosa aún después de que este género explotó hace rato. Al mismo tiempo, esta obra de Edgar Wright también da a entender que esos muertos vivientes están en cada uno, inclusive antes de la epidemia. Y ese es un elemento no menor considerando el contexto actual que estamos viviendo.

The 40 Year Old Virgin | Rotten Tomatoes: 85%

Al día de hoy, esta probablemente sigue siendo la mejor película de Judd Apatow. Y sin duda la causa de ello es Steve Carell, quien colaboró en el guión y concretó una actuación entrañable que evita que su personaje sea detestable, por mucho que algunos de sus amigos del trabajo crean que es un asesino en serie.

Mean Girls | Rotten Tomatoes: 84%

Quizás la mayor gracia de la película con la que Lindsay Logan saltó a la fama está en el cómo comprende y retrata el conflicto en las interacciones de sus personajes protagónicos, a partir de la historia que armó Tina Fey. De ese modo establece una historia que sucede en un colegio de Estados Unidos, pero que bien podría haberse situado en cualquier otra parte del mundo occidental. Tampoco es menor el aporte de lo emblemático de sus personajes y la forma en que se desentrama el conflicto de la “abeja reina”, dando pie a una de las mejores comedias adolescentes de este siglo.

Tropic Thunder | Rotten Tomatoes: 82%

Existen muchas razones para ver Tropic Thunder, pero la mejor de todas es la entrega de Robert Downey Jr. a la hora de parodiar a un actor de método que perdió el norte. Más aún, esta comedia también funciona muy bien por la forma en que logró compenetrarse todo el elenco para satirizar a Hollywood y el concepto de sus estrellas. Desde los tráilers falsos hasta el baile final de Tom Cruise, esta sigue siendo una de las mejores comedias que la máquina de los estudios logró generar en “los 2000s”.

