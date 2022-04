Las nuevas zapatillas de Adidas inspiradas en Boba Fett ya están disponibles en Chile

Una nueva línea de zapatillas inspiradas en Star Wars está disponible en Chile. Se trata de “Legacy of Boba Fett”, la nueva colaboración entre adidas Originals y la franquicia espacial de Lucasfilm y Disney.

“Legacy of Boba Fett” se presentó a propósito de la reciente serie del mítico cazarrecompensas, The Book of Boba Fett, y contempla varios modelos de zapatillas que obviamente están inspiradas en distintos aspectos de la caracterización de Boba.

Así, mientras las adidas Ozelia quieren imitar a la nave de Fett, Adidas lanzará dos versiones de la NMD R1 que tomarán como base al traje de Boba y la apariencia de otro conocido cazarrecompensas: Bossk.

Por otra parte, la adidas Samba pretenden evocar a Tatooine y un modelo Stan Smith incluirá la silueta de Fett. Todo mientras también estará disponible la Adilette Jabba’s Throne Room, una sandalia que obviamente hace referencia a la escena de Boba Fett en el trono que alguna vez ocupó Jabba.

La colección adidas x Star Wars: Legacy of Boba Fett esta disponible en el sitio web de la marca y sus tiendas de Parque Arauco, Costanera Center, Vespucio y Arauco Maipú. Y, además de zapatillas, también incluye buzos y polerones.