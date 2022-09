Las primeras fotos de la serie de Ahsoka reafirman su conexión con Star Wars: Rebels

Tales of the Jedi no será el único nuevo contenido con Ahsoka Tano que Star Wars y Disney Plus presentarán durante los próximos meses y es que durante 2023 ambas compañías también lanzarán una nueva serie enfocada en la antigua padawan de Anakin Skywalker.

El programa que simplemente se llamará Ahsoka fue ideado por Dave Filoni y su trama no solo estará enmarcada en el período posterior a Return of the Jedi, sino que también tomará como punto de partida al final de Star Wars: Rebels donde la ex-jedi se juntó con Sabine Wren para emprender la búsqueda de Ezra Bridger y el Gran Almirante Thrawn.

De hecho, en una de las fotos que fue revelada durante la D23 se puede ver un a versión live-action de aquel momento que marcó el final de la serie animada.

En ese sentido, aunque durante la presentación de Lucasfilm en la D23 solo se confirmó que Eman Esfandi será Ezra Bridger y no se dijo nada sobre Gran Almirante Thrawn, las expectativas al respecto siguen creciendo. Después de todo John Favreau indicó que esta sería la obra definitiva de Dave Filoni.

Aparte de Rosario Dawson como Ahsoka, el elenco de esta nueva serie de Star Wars incluirá a Hayden Christensen como Anakin Skywalker, Eman Esfandi como Ezra Bridger, Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren e Ivanna Sakhno, Mary Elizabeth Winstead y Ray Stevenson como papeles que aún no son confirmados. Pero solo Dawson figura en otra imagen de la serie y hasta ahora no se ha lanzado el teaser que se mostró en la Star Wars Celebration 2022 y tanteaba a otros dos personajes de Rebels: Hera y Chopper.

Rosario Dawson debutó como Ahsoka Tano en la segunda temporada de The Mandalorian y posteriormente apareció en The Book of Boba Fett y ahora su serie en solitario como el personaje se estrenará en con episodios dirigidos por Filoni, Bryce Dallas Howard y Peter Ramsey.