Legends of Tomorrow tendrá un capítulo inspirado en Baby Yoda

Legends of Tomorrow también quiere sumarse al fenómeno de “Baby Yoda”. Así, aunque la serie de los viajeros del tiempo pertenece a Warner Bros Television y no tiene nada que ver con The Mandalorian o Disney, recientemente sus responsables revelaron que concretarán un capítulo inspirado en la criatura que en realidad se llama Grogu.

Durante una entrevista con el sitio Comicbook el co-showrunner de Legends of Tomorrow, Phil Klemmer, contó que la sexta temporada de la serie tendrá un episodio enfocado en Behrad y para explorar esa historia sobre el hermano de Zari se presentará a una versión de Baby Yoda.

“Hicimos este episodio que es una especie de nuestro episodio de Baby Yoda (...)”, dijo Kelmmer. “Presenta a un alienígena animatrónico muy adorable, que desafortunadamente es no tan dulce como Baby Yoda. Pero también explica una línea de tiempo en la que la historia del origen de Behrad se ve comprometida por este extraterrestre y se convierte en una persona diferente. De repente, las Leyendas, incluyendo o incluso principalmente a Zari, se dan cuenta de que: ‘oh mi Dios, este pacifista pacífico que hace poses de yoga, fuma, es relajado y que todos damos por sentado está siendo reemplazado por algo bastante diferente, y ahora es como, ‘¿cómo recuperamos a Behrad?’”

Si bien en primera instancia eso suena parecido al episodio donde Ray conocía a un alienígena o todo lo que pasó con Zari y el dragón, Klemmer promete que este capítulo que será el noveno en la sexta temporada resaltará la importancia de alguien relajado como Behrad en un equipo que está lleno de personajes con personalidades fuertes.

En ese sentido, cabe preguntarse qué más ofrecerá el episodio aparte del alienígena animatrónico porque ciertamente una parte importante del verdadero “Baby Yoda” es su dinámica en con el Mando.

La sexta temporada de Legends of Tomorrow se estrenará el 2 de mayo en Estados Unidos.