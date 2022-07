Los creadores de Stranger Things contemplaron la muerte definitiva de una personaje en la cuarta temporada

[En esta nota encontrarán spoilers sobre la cuarta temporada de Stranger Things]

De cara al estreno del segundo volumen de Stranger Things la mayoría de los fanáticos parecían estar preocupados por el destino de Steve Harrington. Después de todo el personaje de Joe Keery no solo había sido mordido por los murciélagos de The Upside Down, sino que también representaba un potencial golpe emocional para la historia y los personajes.

Pero para fortuna de los fanáticos de Steve, Stranger Things 4- Vol. 2 no quiso tomar una ruta sorprendente en ese sentido y, siguiendo una ya infame tradición, mató a su nuevo personaje: Eddie Munson y, continuando la historia de la primera parte, dejó en coma a Max Mayfield.

Por supuesto, al sumar el deceso de “Papa”, Jason y toda la destrucción en Hawkins aquella decisiones igualmente dejan un conteo considerable de decesos para la serie. No obstante, ahora los Hermanos Duffer confirmaron que además de considerar la muerte de Dimitri, también pensaron en concluir definitivamente la historia de Max.

Durante una revisión de Netflix sobre Starnger Things 4 Ross y Matt Duffer fueron consultados sobre si alguna vez pensaron en que Max simplemente fuese otra víctima más de Vecna y Eleven no ayudase a revivirla.

“(La muerte de Max) se discutió como una posibilidad. Por un tiempo eso es lo que iba a pasar”, dijo Ross Duffer. “Queríamos terminar con un poco más de un signo de interrogación al final de la temporada donde todavía está muy oscuro y no sabemos si Max va a estar bien (...)Realmente no lo sabemos. Queríamos déjalo en el aire avanzando hacia la temporada 5″.

En ese sentido, aunque Max no murió en Stranger Things 4, los Duffer sostienen que el personaje de Sadie Sink aún no está a salvo y su situación sería clave para la quinta y última temporada de la serie.

“La idea de (dejar a Max) en un coma llegó en este año extra que tuvimos (por la pandemia)”, añadió Ross Duffer. “Allí desciframos la quinta temporada. Entonces, en la quinta temporada, el hecho de que ella esté en un coma (...)no puedo entrar en detalles, pero es importante. Eso tendrá un efecto mayor en (la temporada) 5. No es una broma, es increíblemente relevante para (la temporada) 5”.

Mientras las palabras de los Hermanos Duffer dan a entender que de un modo u otro veremos más de Max en Stranger Things 5, previamente Sadie Sink aseguró que no sabe qué pasará con su personaje.