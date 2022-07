Los Hermanos Duffer originalmente planificaron la muerte de otro personaje en Stranger Things 4

[Advertencia: En esta nota encontrarán spoilers sobre el segundo volumen de Stranger Things 4]

A lo largo de Stranger Things 4 no faltaron los decesos y es que aunque en materia de personajes conocidos con nombre y apellido solo nos despedimos del querido Eddie Munson, el infame Jason Carver y el Doctor Martin Brenner, más conocido como “Papa”, el segundo volumen de la serie cerró con la catastrófica destrucción de Hawkins que obviamente cobró varias vidas. Todo mientras que el Demogorgon también hizo de las suyas en la prisión rusa.

Pero si para su gusto Stranger Things 4 quedó al debe con los decesos, probablemente les interesará saber que originalmente los Hermanos Duffer habrían planificado una muerte más en el contexto del segundo volumen de ese ciclo de la serie.

Durante una conversación con Collider, los creadores de Stranger Things fueron consultados sobre si su plan para el final de la cuarta temporada cambió desde la etapa de ideas a la realización.

Así, Matt Duffer explicó que “en términos de quién lo logra, quién vive o muere. Creo que hubo una versión en la que Dimitri, también conocido como Enzo, no lo lograba. Después él terminó lográndolo. Pero eso es (lo más) radical en cuanto a una desviación de la idea original en comparación con lo que terminamos”.

Dimitri es el guardia ruso interpretado por Tom Wlaschiha que entabla una especie de amistad con Jim Hopper, y aunque en el final de Stranger Things 4 no aparece después del escape de Rusia, se da entender que sobrevivió a esa travesía con Hopper, Joyce y Murray.

Los Duffer no explicaron por qué desistieron de la muerte de Dimitri considerando que perfectamente era algo que calzaba con lo que se había establecido en la serie y probablemente no habría tenido un impacto tan grande como la muerte de Steve, Dustin u otro de los personajes favoritos de los fans. No obstante, los creadores de Stranger Things señalaron que rara vez se distancian de sus ideas para un final, lo que es particularmente llamativo considerando que ya tendrían en mente como terminará la serie.

“Cuando estamos descifrando una temporada, una de las primeras cosas de las que hablamos es: ¿dónde queremos que termine esta historia? Entonces, el final siempre es esa meta. Incluso mientras estamos descifrando el episodio uno, sabemos exactamente a dónde vamos. No creo que nos hayamos desviado realmente en ninguna temporada para el final, siempre nos hemos apegado a él”, sentenció Ross Duffer.