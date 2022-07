Los Hermanos Duffer ya tienen claro cómo serán los últimos 20 minutos de Stranger Things

¿Cómo será el final de Stranger Things? Esa es la pregunta que ha rondado desde que se confirmó que la popular serie terminará con su quinta temporada.

Hasta el momento Ross y Matt Duffer, los hermanos creadores de Stranger Things, no han comenzado a escribir los guiones de Stranger Things 5 por lo que todos los pormenores de la historia aún no están establecidos. No obstante, en una entrevista con Deadline los Hermanos Duffer aseguraron que ya tienen claro cómo serán los últimos 20 minutos de la serie.

En un artículo sobre la formación de la nueva productora de los Hermanos Duffer y sus proyectos, Deadline reafirmó que Ross y Matt Duffer comenzarán a trabajar en Stranger Things 5 este mes de agosto y que su principal objetivo es “acertar el aterrizaje” con los últimos 20 minutos que ya han trazado.

Por supuesto, en estos momentos solo podemos imaginarnos cómo será ese final de Stranger Things especulando con los personajes que podrían formar o no parte de la historia y los elementos que estarán en juego. Después de todo, previamente el dúo creador de Stranger Things ya tanteó que quieren que el foco de la historia se quede en Hawkins y pretenden que el último episodio de la serie se extenso y con una escala similar a El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey.

Stranger Things 5 aún no tiene una fecha oficial de estreno.