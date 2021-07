Los responsables de la serie justificaron al peculiar nuevo interés amoroso de Loki

[Esta nota contiene spoilers de “The Nexus Event”, el cuarto episodio de la primera temporada de Loki]

Loki ha aparecido en un montón de producciones de Marvel Studios desde su debut en la primera película de Thor, sin embargo, aunque el Dios del Engaño ha sumado varios minutos en pantalla, su vida amorosa había permanecido en un plano más bien secundario durante sus diferentes aventuras.

Pero eso comenzó a cambiar con su propia serie, Loki, donde no solo se estableció que el personaje interpretado por Tom Hiddleston es bisexual en el canon del MCU, sino que también durante el episodio más reciente del programa se comenzó apuntar a un eventual romance entre Loki y Sylvie.

Por supuesto, esta potencial relación entre dos variantes de Loki no ha dejado indiferente a los fanáticos y mientras se desconoce qué pasará durante los próximos episodios desde Marvel Studios quisieron justificar este eventual romance.

Así, en una conversación con el sitio web de Marvel, Michael Waldron, el guionista principal de Loki explicó que el amor entre Sylvie y Loki habría estado desde el principio en su propuesta para el programa.

“Ese fue uno de los puntos cruciales de mi propuesta (para la serie), que iba a haber una historia de amor. Estuvimos un rato yendo y viniendo, como: ‘realmente queremos que este chico se enamore de otra versión de sí mismo. ¿Eso es demasiado loco?’ Pero en una serie que, para mí, trata en última instancia sobre el amor propio, la autorreflexión y el perdón a uno mismo, me pareció bien que esa sea la primera historia de amor real de Loki”, dijo Waldron.

Si bien a estas alturas no está claro cuál es la verdadera amenaza detrás de The Time Variance Authority, hasta ahora la serie de Loki ha planteado que su foco está en explorar la naturaleza del personaje titular. En ese sentido, la directora Kate Herron sostiene que esa misma trama hace que la atracción entre Sylvie y Loki tenga sentido.

“¿Quién es mejor partido para Loki que él mismo? Todo la serie trata sobre la identidad. Se trata de él, y está en un camino muy diferente, y está en un viaje diferente”, dijo Herron. “Ve cosas en Sylvie que dice: ‘Oh, he estado allí. Sé lo que sientes’. Pero ella dice: ‘Bueno, yo no me siento así'. Y creo que eso fue lo más divertido. Ella es él, pero no es él. Han tenido experiencias de vida tan diferentes. Así que desde una perspectiva de identidad, fue interesante profundizar en eso”.

Pero claro, aunque la dinámica entre ambos personajes se puede interpretar como que básicamente Loki se enamoró de sí mismo, Tom Hiddleston es enfático en recalcar que pese a que ambos son Lokis, Sylvie y Loki son personas independientes.

“No creo que la relación de Loki consigo mismo haya sido muy saludable. Tratar de aceptar esos aspectos de sí mismo, de los que ha estado huyendo, fue una forma de pensar sobre eso de una manera realmente interesante. Además, Sylvie no es Loki. Sylvie es Sylvie”, dijo Hiddleston. “Eso también es interesante”.

¿Cómo terminará esta historia para Loki? Por ahora quedan dos episodios de la serie para averiguarlo.