Los teléfonos que usan los personajes de Succession darían pistas sobre el futuro de la serie

El tercer episodio de la última temporada de Succession marcó un cambio increíble para el rumbo de la historia. De ahora en más, la familia Roy se adentrará en un territorio completamente desconocido: un mundo sin Logan Roy.

Es decir, el negocio de adquisición del conglomerado familiar será puesto en entredicho, los planes de los hijos cambiarán por completo y el futuro marcará a una batalla entre carroñeros para definir quién vive y quién queda en el camino en la búsqueda de la corona. En la definición de la sucesión.

En ese sentido, un video de TikTok ya está captando la atención por marcar un hecho que podría ser muy llamativo para el futuro: el uso de los teléfonos móviles por parte de los personajes de la serie.

A grandes rasgos, el TikTokker @iwannabeonline compartió un video explicando que gran parte de los personajes usan teléfonos Apple, incluyendo a Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) y Greg (Nicholas Braun). ¿La excepción? Tom (Matthew Macfadyen), quien utiliza un teléfono Android.

El mensaje del Tiktokker incluye las siglas IYKYK, lo que básicamente significa que “si sabes, tú sabes”. ¿Y qué es lo que se debe saber? Pues que más allá de que el uso de los teléfonos podría marcar una metáfora tecnológica sobre la diferencia entre la familia y el resto, también podría implicar otra situación mucho más llamativa.

Mal que mal, en el pasado se ha dado a conocer que Apple no permite que los villanos utilicen iPhones, una situación que fue confirmada por el director Rian Johnson al elaborar sobre la realización de su película Knives Out. “Apple, te permiten usar iPhones en las películas, pero, y esto es muy importante si estás viendo una película misteriosa, los malos no pueden tener iPhones en la cámara”, explicó Johnson.

En ese sentido, Tom, el aún esposo de Shiv, utiliza Android, al igual que Gerri (J. Smith-Cameron), un personaje que claramente quedó en la mira por las acciones que se desenvolvieron en el tercer episodio de la última temporada. Y claramente ambos personajes entrarán en colisión con “los niños”, quienes se disputarán una corona que no tienen asegurada.

Y aunque no hay nada concreto sobre el camino que seguirá la historia, si se considera el detalle de Apple revelado por Johnson, no sería raro esperar que las fuerzas antagónicas simplemente no utilicen iPhones. Mal que mal, Logan Roy era un hombre Android. usando un Samsung Galaxy en la tercera temporada.