Lyric Ross se sumó al elenco de la serie de Ironheart de Marvel Studios

Marvel Studios continúa sumando nombres al elenco de Ironheart por lo que días después de que se revelara que Anthony Ramos (In the Heights) será parte de la serie, The Hollywood Reporter anunció que Lyric Ross (This Is Us) también se incorporará al MCU con esta nueva producción para Disney Plus.

Si bien hasta el momento se desconoce qué personaje interpretará Ramos (aunque se sospecha que sería un villano), en el caso de Ross no hay un gran misterio y ya se estableció que la actriz dará vida a la mejor amiga de Riri Williams, la adolescente detrás de la heroína titular.

El papel de Williams será interpretado por Dominique Thorne y se espera que la actriz aparezca en Black Panther: Wakanda Forever antes de encabezar esta nueva serie que inevitablemente estará vinculada al legado de Iron Man en el MCU.

El guión de Ironheart está a cargo de Chinaka Hodge (Snowpiercer) como guionista principal y aunque aún no hay una fecha de estreno para la serie, su producción arrancaría en junio de este año en Atlanta.