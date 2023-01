Martin Scorsese calificó a Rotten Tomatoes como un “espectáculo realmente repugnante”

Rotten Tomatoes es una de las páginas más conocidas de la discusión online sobre el cine y la televisión. Después de todo, el agregador de críticas se ha convertido en material e incluso foco discusión sobre distintas producciones durante los últimos años.

Pese a que Rotten Tomatoes no pone nota a las producciones y simplemente indica qué porcentaje de los críticos o la audiencia que han visto una apuesta en particular han opinado favorablemente sobre ella, la interpretación de sus porcentajes y premisa ha generado todo un discurso y prácticas que no tendrían conforme a Martin Scorsese.

Recientemente resurgió un video que fue publicado en noviembre de 2022 por la Universiad de Illinois donde Scorsese criticó a Rotten Tomatoes y CinemaScore. Todo a propósito de su comentario en recuerdo del crítico Roger Ebert.

“Ahora, si (Ebert) hubiera vivido para ver la situación actual, que es realmente una devaluación del cine en las plataformas de streaming y el nivel de ‘contenido’- en eso se ha convertido en su mayor parte-, y el espectáculo realmente, realmente repugnante de Rotten Tomatoes y CinemaScore. Creo que habría estado despotricando contra eso y tirando al vuelto por el templo”, dijo Scorsese. “A él le importaba profundamente y a mí también. No se trata solo de nosotros. Se trata del cine y del hecho de que no solo merece nuestro respeto sino que lo exige”.

Durante años Scorsese no ha titubeado en expresar su preocupación por el panorama actual del cine y, por ejemplo, días atrás planteó que las películas actuales no desafiaban a la audiencia.