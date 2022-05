Matt Shakman dirigirá los primeros episodios de la nueva serie del universo de Godzilla vs Kong

En paralelo a los avances en la secuela de Godzilla vs Kong, Legendary también está realizando progresos con el desarrollo de su otro gran proyecto para el “Monsterverse”: la serie live-action para Apple TV+.

Si bien aún no se revela un vistazo ni un elenco para ese programa, esta semana se anunció que Matt Shakman (WandaVision, Game of Thrones) será el encargado de dirigir los primeros dos episodios deesta apuesta enmarcada en el universo de Godzilla (2014), Godzilla: King of The Monsters (2019), Kong: Skull Island (2017) y Godzilla vs Kong (2021).

De acuerdo a lo que se ha establecido hasta ahora, este serie de “Monsterverse” estará situada después de la película de Godzilla de 2014 y de una forma u otra abordará la exposición de la organización Monarch y la existencia de los monstruos.

En ese sentido, aunque se espera que Godzilla aparezca al igual que otras criaturas, el foco de la serie estará en “el viaje de una familia para descubrir sus secretos enterrados y un legado que los une a la organización secreta conocida como Monarch”.

Esta serie aún no tiene un título oficial ni una fecha de estreno.