Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D’Arcy se sumaron al elenco de House of the Dragon

La propuesta de House of the Dragon sigue tomando forma. Días después de que se revelaran un par de artes conceptuales de la serie, HBO anunció a nuevos integrantes de esta precuela de Game of Thrones.

Durante este viernes se reveló que Matt Smith (Doctor Who), Olivia Cooke (Ready Player One) y Emma D’Arcy (Truth Seekers) serán parte de esta nueva serie basada en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin.

De acuerdo a EW, Smith interpretará a Daemon Targaryen, un personaje que obviamente pertenece a la misma casa de Daenerys y ese descrito como “el hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero incomparable y un jinete de dragón, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses arrojan una moneda con él”.

Por su parte, D’Arcy también será una Targaryen y concretamente dará vida a la princesa Rhaenyra Targaryen, quien es descrita como “la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo ... pero ella no nació hombre”.

Y finalmente Cooke será Alicent Hightower, “la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey, y la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política”, según EW.

House of the Dragon estará ambientada 300 años antes de los eventos de Game of Thrones y durante esta jornada también se reveló que los directores de los 10 episodios de la primera temporada incluirán a: Clare Kilner (EastEnders), Geeta Patel (The Witcher), (Greg Yaitanes (House), Miguel Sapochnik (Game of Thrones) y Ryan Condel (Colony).

Pero Sapochnik y Condel no solo dirigirán episodios, sino que también se desempeñarán como showrunners y Condel ostentará el título de co-creador del programa junto a George R.R. Martin.

Previamente se había revelado que Paddy Considine (Peaky Blinders) será el Rey Viserys Targaryen, y actualmente se espera que House of the Dragon comience sus filmaciones en 2021 con miras a un estreno en 2022.