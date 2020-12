Dos dragones son el foco de los artes conceptuales para la precuela de Game of Thrones

Este jueves Warner Bros sorprendió a los fanáticos del cine al anunciar que durante el próximo año estrenará simultáneamente a todas sus películas en cines y HBO Max. Pero al final de ese anuncio que anticipó la llegada al streaming de entregas como Dune, Matrix 4, The Suicide Squad y Godzilla vs Kong, la compañía también reveló algo para los fanáticos de Game of Thrones.

Pero no se ilusionen porque hasta ahora Warner Bros no está planeando una película ambientada en Westeros y al final de la declaración de la compañía Jason Kilar, el director ejecutivo de WarnerMedia, decidió compartir dos artes conceptuales para lo que será House of the Dragon, la nueva serie precuela de Game of Thrones.

Como podrán ver a continuación, estos artes conceptuales presentan a dos dragones que obviamente serán figuras importantes en el marco de esta historia enfocada en la Casa Targaryen.

Kilar no entregó más detalles sobre estos dragones, sus dueños o la propuesta de la serie y solo anticipó que “la fotografía principal de la próxima serie de Game of Thrones, House of the Dragon, comenzará en unos meses”.

House of the Dragon fue co-creada por George R.R. Martin y Ryan J. Condal, quien además se desempeñará como showrunner junto a Miguel Sapochnik.

La serie aún no tiene una fecha de estreno específica, pero se sabe que su trama tomará como marco al libro Blood & Fire de Martin y tendrá a Paddy Considine como Viserys Targaryen.