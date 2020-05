MayThe4thBeWithYou: Google reveló las principales búsquedas de Star Wars en Chile y el mundo

Este lunes es 4 de mayo y gracias a un juego de palabras en inglés, como a estas alturas ya es tradición, hoy se conmemora un nuevo Día de Star Wars.

Gracias a esa celebración durante esta jornada se han multiplicado las noticias sobre el futuro de la franquicia, videos conmemorativos e incluso ofertas de videojuegos.

Es por eso que desde Google no se quisieron quedar ajenos a esta tendencia y decidieron revelar las principales búsquedas ligadas a Star Wars en Chile y el mundo durante los últimos 12 meses.

En cuanto a las preguntas, el buscador dice que durante los últimos meses las principales interrogantes no tuvieron nada que ver con la nueva trilogía ni el futuro de la saga. De hecho, en general las interrogantes apuntan a dudas bastante puntuales, a excepción de una sola pregunta que queda más abierta a la interpretación.

¿En qué año se estrenó en Chile Star Wars 3?

¿Por qué sentimos que Star Wars es real?

¿Qué es el canon de Star Wars?

¿Por qué no se exhibe episodio 4 de Star Wars en televisión?

¿En qué año se basan las películas de Star Wars?

Ahora, en cuanto a los personajes más buscados a nivel mundial tenemos un top 3 con Yoda, Darth Vader y Kylo Ren. Y aunque las cifras de Google no lo dicen, es imposible no imaginar que el liderazgo del mítico maestro Jedi tiene que ver con su adorable compañero de especie, The Child de The Mandalorian, quien ha sido apodado cariñosamente como “Baby Yoda”.

Este es el listado completo de los personajes más buscados de Star Wars a nivel mundial:

Yoda

Darth Vader

Kylo Ren

Rey

Luke Skywalker

Obi-Wan Kenobi

Palpatine

Leia Organa

Chewbacca

Boba Fett

Como una de las partes más importantes de esta franquicia son las películas, naturalmente las búsquedas de estos títulos también fueron parte del análisis de Google.

En ese sentido, los datos del buscador revelan que mientras la entrega más reciente de la saga, The Rise of Skywalker, obviamente se quedó con la mayoría de las consultas, le entrega original aún se mantiene dentro de lo más buscado.

Así quedan ordenadas las películas de la saga de acuerdo a su cantidad de búsquedas a nivel mundial en Google:

Episode IX The Rise of Skywalker

Episode IV A New Hope

Episode VIII The Last Jedi

The Clone Wars

Episode VII The Force Awakens

Episode I The Phantom Menace

Solo

Episode III Revenge of the Sith

Rogue One

Episode V The Empire Strikes Back

Finalmente Google también adjuntó datos de YouTube, su plataforma de videos, donde la película más buscada fue The Rise of Skywalker pero en un segundo lugar se quedó The Clone Wars, probablemente gracias a al última temporada de la serie. Todo mientras A New Hope se posicionó en el tercer puesto.