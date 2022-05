Michael Keaton dirigirá y protagonizará Knox Goes Away, una película sobre asesino a sueldo diagnosticado con demencia

Michael Keaton fijó su próximo proyecto y es una película que suena como algo perfecto para el curriculum de Liam Neeson.

Según reporta Deadline, Keaton protagonizará y dirigirá un nuevo thriller llamado Knox Goes Away y que fue escrito por Gregory Poirier (Missing, National Treasure: Book of Secrets).

Knox Goes Away girará en torno a la historia de un asesino a sueldo que es “diagnosticado con una forma de demencia de evolución rápida” y decide tratar de redimirse tomando una misión para salvar la vida de su hijo, quien ya es un adulto y con quien no mantiene una relación.

No obstante, esa no será una tarea sencilla y, según adelanta la descripción de la película, “para hacerlo, debe competir contra la policía que se acerca a él, así como contra el tictac del reloj de su propia mente que se deteriora rápidamente”.

Si bien Keaton obviamente es conocido por su carrera como actor, el protagonista de Batman y Birdman ya cuenta con un crédito de director por la cinta The Merry Gentleman de 2008.

Knox Goes Away será amparada por ICM Partners y Verve Ventures. Por ahora la película no tiene una fecha de estreno, pero se espera que su rodaje comience durante agosto en Los Ángeles.