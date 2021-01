Michelle Pfeiffer estaría dispuesta a volver como Catwoman en la película de The Flash

La película de The Flash traerá de regreso a varias caras conocidas y es que, además de contar con Ezra Miller como el héroe titular, volverá a mostrar a Ben Affleck como Batman e incluso contará con el regreso del Batman de Michael Keaton.

En ese contexto, mientras se rumorea que la película también podría recuperar al Pingüino de Danny DeVito, desde Screen Rant decidieron abrir la puerta para otro hipotético retorno.

En una entrevista con Michelle Pfeiffer en el marco de la promoción de su nueva película, French Exit, desde ese portal decidieron preguntarle a la actriz se estaría dispuesta a volver a interpretar a Selina Kyle/Catwoman en la próxima película de Flash.

La actriz de Batman Returns respondió directamente y aseguró que le gustaría participar de la película aunque por ahora nadie la ha invitado. “Lo haría si alguien me preguntara, pero nadie me ha preguntado aún”, dijo Pfeiffer.

Evidentemente las palabras de la actriz dejan en claro que por ahora no hay planes al respecto, pero evidentemente, con una aparición del Batman de Michael Keaton sobre la mesa, no parece descabellado imaginar esa opción aunque sea como un cameo de la versión de Catwoman de Batman Returns.

La película de The Flash será dirigida por Andy Muschietti (IT) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey), y aunque todo puede cambiar con la pandemia, actualmente pretende comenzar sus filmaciones en abril con miras a su estreno fijado para 2022.