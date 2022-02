Microsoft está pensando en llevar Call of Duty a Nintendo Switch

Luego de la reciente mega adquisición que realizó Microsoft al comprar Activision Blizzard, han surgido dudas sobre que juegos permanecerán exclusivos en Xbox y cuales podrán estar en otras consolas.

Si bien hace poco se informó que Phil Spencer se comprometió a mantener los juegos de Call of Duty en PlayStation, al menos en el corto plazo a partir de los acuerdos existentes, la compañía estadounidense parece estar abierta a lanzar los juegos de disparos a la consola de Nintendo.

En conversación con CNBC, Brad Smith, el presidente de Microsoft declaró: “Una de las cosas que tenemos muy claras a medida que avanzamos con la revisión regulatoria de esta adquisición es que los grandes títulos como Call of Duty de Activision Blizzard hoy seguirán estando disponibles en Sony PlayStation. Nos gustaría llevar (Call of Duty) a los dispositivos de Nintendo. Nos gustaría traer los otros títulos populares que tiene Activision Blizzard y asegurarnos de que sigan estando disponibles en PlayStation, (y) que estén disponibles en Nintendo”.

Por el momento, estas declaraciones no significan que Activision o Microsoft tengan planes activos para llevar Call of Duty a Nintendo Switch. Mientras tanto, en Estados Unidos deben aprobar la compra de Activision Blizzard para que Microsoft no se transforme en un monopolio y no infrinja contra el libre mercado.

Cabe mencionar, que las últimas entrega de Call of Duty que llegaron a una consola de Nintendo fueron Call of Duty: Black Ops II y Call of Duty: Ghosts para la Wii U.