Mike Myers “estaría encantado” de realizar más películas de Shrek

Por ahora no hay planes oficiales para una nueva película de Shrek, sin embargo, Mike Myers abrió una puerta de esperanza para el futuro cinematográfico del ogro al asegurar que le gustaría concretar más cintas como el personaje.

El actor que realizó la voz del protagonista en la versión original de las películas de Shrek participó de una entrevista con GQ donde repasó su carrera y, a la hora de hablar sobre la saga animada de Dreamworks, remarcó su propuesta.

“La forma eurocéntrica que es el cuento de hadas se trata realmente del clasicismo”, dijo Myers. “Cuando me propusieron hacer ‘Shrek’, originalmente lo hice como canadiense y luego lo volví a grabar como escocés porque parecía ser el (acento) más de la clase trabajadora. Yo también amo a la gente escocesa. Tengo ascendencia escocesa. Soy mayormente inglés, pero Liverpool es el centro de la vida entre Escocia, Inglaterra e Irlanda”.

Myers continuó argumentando que Shrek no era cualquier producción y había “un centro emocional” en el relato del ogro.

“Conoces el viejo chiste: no me gustaría ser miembro de un club que me aceptaría como miembro. Siempre me he sentido así. El concepto de pasar de un ogro que se odia a sí mismo a un ogro que se acepta a sí mismo fue significativo para mí”, indicó el actor.

Pero quizás lo más llamativo es que el protagonista de Austin Powers reconoció que estaría dispuesto a realizar varios proyectos más como el personaje.

“Me encanta interpretar a Shrek. Si tuviera que hacer una ‘Shrek’ al año, estaría encantado”, sentenció.

Pero aunque tiempo atrás sonó la posibilidad de otra película de Shrek, por ahora no hay planes para una nueva entrega de la saga principal y el futuro de esta franquicia solo está acotado a la nueva película del Gato con Botas.