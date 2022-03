Al felino no le quedan vidas adicionales en el primer tráiler de El Gato Con Botas 2

Tal y como se había prometido de la mano del anuncio del elenco de la película, durante este martes se reveló el primer tráiler para la secuela de El Gato Con Botas.

Este adelanto que nos lleva de regreso al mundo de la franquicia de Shrek, establece que en la cinta llamada El Gato Con Botas 2: El Último Deseo el felino titular seguirá haciendo de las suyas, sin embargo, ahora tendrá un nuevo obstáculo porque su valentía y hazañas pueden tener graves consecuencias ya que solo le queda una vida.

Pero claro, eso no evitará que el Gato Con Botas se embarque en nuevas misiones y, como podrán ver en el avance, el felino no solo volverá a reencontrarse con Kitty Patitas Suaves, sino que también tendrá a un nuevo aliado canino y se enfrentará a personajes de cuentos como Ricitos de Oro. Todo en el contexto de una historia donde el personaje titular buscará la mítica Estrella de los Deseos en la Selva Negra para restaurar sus vidas perdidas.

El Gato Con Botas 2: El Último Deseo fue dirigida por Joel Crawford (The Croods: A New Age) y puedes ver su tráiler en español latino aquí:

O el adelanto en inglés a continuación:

El Gato Con Botas 2: El Último Deseo será conocida como Puss In Boots: The Last Wish en inglés y su elenco en ese idioma contará con las voces de Antonio Banderas como el Gato con Botas, Salma Hayek como Kitty Patitas Suaves, Harvey Guillén como Perro, Florence Pugh como Ricitos de Oro, Jack Horner como Los Tres Osos, y Wagner Moura como El lobo feroz, entre otros.

El estreno de la película está programado para septiembre de este año en cines.