Salma Hayek, Harvey Guillén y Florence Pugh serán parte del elenco de El Gato con Botas 2

Ya han pasado más de diez años desde que El Gato con Botas llegó a los cines para seguir expandiendo la popular franquicia animada de Shrek. Pero, aunque sería fácil creer que ese spin-off quedó en el olvido, la secuela de El Gato con Botas finalmente está comenzando a tomar forma.

Esta semana Deadline no solo confirmó que Salma Hayek regresará como Kitty Softpaws para acompañar a Antonio Banderas en su retorno como el Gato con Botas, sino que también (de la mano de un primer vistazo a la película) reveló que esta secuela sumará a su elenco a Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) como Perro, un nuevo personaje que obviamente será un canino que acompañará a estos felinos en sus aventuras.

Pero Guillén no es la única adición al elenco de El Gato con Botas 2 y la película que será conocida como Puss In Boots: The Last Wish en inglés también reclutó a Florence Pugh (Black Widow), Olivia Colman (The Favourite), Wagner Moura (Narcos), Ray Winstone (Black Widow), John Mulaney (Big Mouth), Da’Vine Joy Randolph (The Lost City), Anthony Mendez (Jane the Virgin) y Samson Kayo (Our Flag Means Death). Todo mientras Joel Crawford y Januel Mercado estarán a cargo de la dirección.

Por ahora no hay detalles respecto a los personajes de todos esos actores, pero el tráiler de Puss In Boots: The Last Wish debutará este 15 de marzo con miras al estreno de la película programado para septiembre de este año.