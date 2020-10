Miren al Batimóvil de Batwoman en nuevas fotos de las filmaciones de la serie

Durante la primera temporada de Batwoman, Kate Kane se movilizó por las calles de Gotham en una motocicleta. Sin embargo, durante el segundo ciclo de la serie la nueva heroína que se encargará de cuidar la ciudad comenzará a moverse en su propio batimóvil.

Tal y como habían adelantado algunas fotos anteriores del set, durante la segunda temporada de Batwoman, Ryan Wilder (el nuevo personaje que asumirá el rol de vigilante en reemplazo de Kate Kane) tendrá su propio auto para combatir el crimen.

En las primeras fotos que se revelaron del set de la segunda temporada de Batwoman ese auto no se alcanzaba apreciar bien. No obstante, ahora surgieron varias imágenes que muestran que este auto no solo tienen el símbolo del murciélago, sino que también incluye luces en su parte inferior.

¿Cómo obtendrá Ryan Wilder este vehículo? ¿Combinará con su anticipado nuevo traje? Esas son interrogantes que probablemente recién se responderán cuando nos acerquemos más al estreno de la segunda temporada de Batwoman que está programado para enero de 2021 en Estados Unidos.