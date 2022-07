Miriam Margoyles destapó un asqueroso comportamiento de Arnold Schwarzenegger: “Fue bastante grosero, se tiró un pedo en mi cara”

Arnold Schwarzenegger es uno de los actores más recocidos a nivel mundial, sin embargo, según Miriam Margoyles aquella fama no garantizaría que el ex-gobernador de California se comporte de buena manera con sus compañeros de elenco.

Durante una reciente participación en el programa “I’ve Got News For You”, Margoyles fue consultada sobre a qué persona no recuerda de buena manera tras su amplia carrera en el cine y la televisión, y reveló que simplemente no le agrada Schwarzenegger por un asqueroso incidente.

“Schwarzenegger no me importaba. El está un poco demasiado lleno de sí mismo”, dijo Margoyles. “Es un republicano, lo que no me gusta, y en realidad fue bastante grosero, se tiró un pedo en mi cara”.

“Ahora, yo me tiro pedos, por supuesto que lo hago, pero no me tiro un pedo en la cara de las personas. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara”, agregó.

Margoyles continuó explicando que esto sucedió durante el rodaje de la película de 1999 End of Days, donde ella encarnó a la hermana de Satanás.

“Estaba interpretando a la hermana de Satanás y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y se tiró un pedo. No estaba en la película, estaba en una de las pausas, pero no lo he perdonado”, concluyó la actriz.

Hasta ahora Schwarzenegger no se ha referido a estas acusaciones.