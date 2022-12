Murió Mills Lane, el árbitro de boxeo que participó en Celebrity Deathmatch

A los 85 años de edad falleció Mills Lane, un reconocido árbitro de boxeo que se encargó de oficiar múltiples peleas sobre el cuadrilátero desde la década de los setentas. Entre esos enfrentamientos se incluyó el infame segundo combate entre Evander Holyfield y Mike Tyson, en donde este último mordió la oreja de su rival.

Pero además del reconocimiento sobre el cuadrilátero, Lane también explotó en popularidad debido a su participación en la clásica comedia de animación stop-motion Celebrity Deathmatch de MTV.

Como parte de esa participación, no solo su calva apariencia fue recreada, sino que además prestó su voz al personaje que decía su clásica frase de “Let’s get it on!”.

En tanto, como uno de los personajes principales de la serie, junto a Johnny Gomez y Nick Diamond, Lane también compartía escena habitualmente con otros secundarios recurrentes. Ese era el caso, por ejemplo, de Stone Cold Steve Austin.

Además de esa serie, Mills Lane llegó a tener su propio show de juzgado a fines de la década de los noventas llamado Judge Mills Lane.