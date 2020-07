Neflix terminará Dead to Me con su tercera temporada

En lo que ya está siendo una tendencia, Netflix confirmó el fin de una nueva serie que contará con un número limitado de temporadas. Algo que está siendo valorado ante las posibilidades de que una serie sea cancelada con su historia a medio hacer o algo se estire más de la cuenta.

En este caso se trata de la comedia negra Dead to Me, protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini que ha sido renovada por una tercera y última temporada.

“De principio a fin, Dead To Me es exactamente la serie que quería hacer y ha sido un regalo increíble”, anunció en un comunicado Liz Feldman, creadora de la serie y quien seguirá ligada a la plataforma de streaming para desarrollar nuevos proyectos.

“Contar una historia que surgió del dolor y la pérdida me ha estirado como artista y me ha curado como humano. Estaré por siempre en deuda con mis socios en el crimen, mis amigos de por vida, Christina y Linda, y nuestros escritores, el elenco y el equipo brillantemente talentosos. Estoy más que agradecida con Netflix por apoyar Dead To Me desde el primer día, y estoy encantada de continuar nuestra colaboración”, agregó.

Tengan en cuenta que la segunda temporada había terminado con un cliffhanger sobre el destino de sus personajes principales, ya que un choque puso en duda qué es lo que realmente pasaría, por lo que la renovación garantiza que habrá una resolución para la historia de Jen y Judy. Y eso es mucho más de lo que gran parte de las series logran, en una época del año que se caracteriza por los anuncios de cancelaciones.