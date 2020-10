Netflix da a conocer algunos de los anime que llegarán a la plataforma en 2021

En el marco del evento online Netflix Anime Festival 2020, desde la plataforma de streaming dieron a conocer algunos de los títulos del género que llegarán al servicio en 2021.

El evento fue presentado por el actor de voz Hisanmori Yoshida, y contó con Rio Uchida como invitado especial. En la ocasión se dieron a conocer 16 títulos que van a estar disponibles en algún momento del próximo año.

Una de las series que regresará el próximo año con una nueva temporada es Baki, sobre la cual mencionan “¡La relación padre-hijo más disfuncional de todos los tiempos alcanza su clímax cuando Baki Hanma se enfrenta al propio Ogro en la temporada del próximo año de la brutal serie de peleas de Keisuke Itagaki!”.

Otro anime que regresará, será B the Beginning, con su segunda temporada. En la ocasión, además fue dado a conocer el nombre que tendrá esta tanda de episodios, B the Beginning Succession.

Según se informó la dirección pasará a manos de Ichiro Kawasaki, quien reemplazará de esta forma a Kazuto Nakazawa.

En la ocasión, también fue dado a conocer un nuevo tráiler del cuarto episodio de su serie original, Eden, la cual será dirigida por Yasuhiro Irie, y contará con la animación de Qubic Pictures. El estreno está programado para mayo del 2021.

Durante el evento, también se dio a conocer el primer vistazo de Godzilla: Singular Point, el nuevo anime basado en la legendaria criatura. Esta serie tiene programado su estreno para abril del 2021.

Otros de los anime que llegará el próximo año, puntualmente en febrero del 2021, es High Rise Invasion, el cual se encuentra basado en el manga de Takahiro Oba y Tsuina Miura (Ajin). “Mientras Yuri se encuentra en un mundo extraño de edificios interminables y asesinos enmascarados, hará lo que sea necesario para encontrar a su hermano y escapar. El año que viene, descubre el secreto de los rascacielos en la serie de acción y terror High-Rise Invasion”, apuntan sobre la serie.

El evento también fue la ocasión en que se dieron ac onocer las primeras imágenes de Pacific Rim: The Black, la serie de animación basada en las populares películas de Legendary Pictures. Este anime fue anunciado en 2018, y llegará en algún momento del 2021.

Resident Evil: Infinite Darkness, será otro de los anime que se sumarán a la plataforma de streaming durante el próximo año. Esta serie animada por computadoras, se ambientará en el universo de los juegos, y presentará a varios reconocidos personajes como Leon Kennedy y Claire Redfield.

Dirigida por Masahito Kobayashi, llegará también en 2021, Rilakkuma’s Theme Park Adventure. Sobre esta menciona que "¡Coge tus entradas y haz cola para una nueva serie de aventuras stop-motion con Rilakkuma y Kaoru!

Basado en el manga de Hiroshi Takashige y dibujado por Ryoji Minagawa, es que en 2021 llegará a Netflix una nueva adaptación de Spriggan. Este anime ya había sido anunciado en octubre pasado y ahora fue dado a conocer el primer tráiler que tendrá esta nueva adaptación.

The Way of the House Husband, este será otro de los anime que llegará a Netflix en 2021, y que se encuentra basado en el manga de Kousuke Oono.

Bajo el nombre de Thermae Romae Novae, es que llegará la segunda temporada de Thermae Romae a la plataforma en 2021. En la ocasión se dio a conocer una imagen promocional de la serie, que contará con los dibujos de Mari Yamazaki, y será producida por NAZ.

Los fanáticos de JoJo’s Bizarre Adventure, se alegrarán de esta noticia, y es que en 2021, también llegarán los cuatro episodios del Spin-off que tuvo la serie, Thus Spoke Kishibe Rohan.

En la ocasión, desde Netflix, también anunciaron que llegará el segundo capíotulo de Transformers: War For Cybertron Trilogy, aunque sin dar a conocer una fecha concreta.

El 2021 también llegará el anime Trese, el cual está siendo producido en Filipinas. “Cuando la policía no puede, Alexandra Trese protege a Manila de las amenazas sobrenaturales. Historia basada en el galardonado cómic filipino", apunta la descripción del anime en la plataforma.

Netflix también aprovechó la ocasión para anunciar una nueva serie original de WIT Studio, la cual tendrá por nombre Vampire in the Garden, esta serie será dirigida por Ryotaro Makihara, mientras que el diseño de personajes y la dirección de animación correrá de la mano de Tetsuya Nioshio (Naruto), a la vez, la dirección de arte estará a cargo de Shunichiro Yoshihara (Attack on Titan).

Finalmente, Yasuke, será otro de los anime que llegará en 2021 a la plataforma. Producido por Mappa y dirigido por LeSean Thomas, en la ocasión se entregó el primer vistazo a Yasuke, así como a Oda Nobunaga.

"Una aldea en peligro, un niño misterioso, un daimyo en guerra y el ronin más grande que jamás se haya conocido, chocan en un Japón de magia y mechas. Conoce la historia del primer samurái africano cuando Yasuke de LeSean Thomas, con la voz de Lakeith Stanfield, llega el próximo año”, apuntan sobre la serie.