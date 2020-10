Netflix dio a conocer el primer vistazo a Ma Rainey’s Black Bottom, la última película de Chadwick Boseman

Antes de que se comunicara el fallecimiento de Chadwick Boseman el pasado 28 de agosto, Netflix planeaba concretar un evento virtual para presentar a Ma Rainey’s Black Bottom, la próxima película donde el actor de Black Panther figurará junto a Viola Davis.

Sin embargo, debido a la muerte de Boseman, Netflix decidió postergar aquel anuncio y recién esta semana dio a conocer el primer vistazo a la película dirigida por George C. Wolfe (Nights in Rodanthe).

A través de sus redes sociales, el streaming presentó varias fotos que muestran a los personaje de Boseman y Davis en esta apuesta que se enfocará en la historia de Gertrude “Ma” Rainey, una reconocida cantante que incluso consiguió el apodo “Madre del Blues”.

En ese sentido, con una ambientación en la ciudad de Chicago en la década de 1920, Ma Rainey’s Black Bottom abordará como Ma Rainey luchará contra su manager y productor por el control de su música y se enfrentará con miembros de la banda como liderada por Levee (Boseman), un trompetista ambicioso que está decidido a hacerse un nombre en la industria de la música.

Chadwick Boseman falleció a los 42 años debido a un cáncer de colón que batalló en secreto e incluso enfrentó mientras filmaba Ma Rainey’s Black Bottom. En ese sentido, si bien sus compañeros de elenco no estaban al tanto de su enfermedad, al igual que otras figuras que han homenajeado al actor, lo recuerdan con cariño.

“Muchos actores confunden su presencia con el evento”, comentó Viola Davis a The New York Times. “Un actor del estatus de Chadwick suele aparecer y es su ego el que aparece antes que ellos: esto es lo que quieren, esto es lo que no van a hacer. Eso estab absolutamente, 150 por ciento fuera de la mesa con Chadwick. Podría descartar por completo cualquier ego que tuviera, cualquier vanidad que tuviera, y darle la bienvenida a Levee”.

Ma Rainey’s Black Bottom llegará el 18 de octubre a Netflix.