Netflix está confiada en el live-action de Avatar: The Last Airbender tras la salida de los creadores del original

Luego de que los co-creadores de Avatar: The Last Airbender, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, anunciaron su salida de la adaptación live-action que será presentada por Netflix, el servicio de streaming se refirió a la situación con un breve comunicado.

“Nosotros tenemos un respecto y admiración completa por Michael., Bryan y la historia que han creado en la serie animada de Avatar. Aunque ellos decidieron alejarse del proyecto live-action, estamos confiados en el equipo creativo y la adaptación”, explicó un portavoz en conversación con The Verge.

Dicho trabajo seguirá en manos de Nickelodeon, la casa original de la serie animada, y el productor Dan Lin (It, The Lego: Movie, Death Note).

En todo ese escenario, Bryan Konietzko añadió elementos al comunicado original publicado por DiMartino. A través de su cuenta de Instagram, recalcó que el problema no se originó por no tener control completo sobre la serie, ya que no tenían problemas en colaborar “mientras que sintiésemos que esas ideas estaan en línea con el espíritu y la integridad de Avatar”.

“Pero llegamos a la creencia de que no podríamos guiar significativamente la dirección de la serie”, destacó Konietzko. En el comunicado original, DiMartino planteó que decidieron abandonar cuando sintieron que su “integridad creativa” estaba comprometida sobre la dirección de la serie.