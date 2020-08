Los creadores de Avatar: The Last Airbender abandonaron el live-action de Netflix por “diferencias creativas”

Los co-creadores de la popular serie animada Avatar: The Last Airbender, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, anunciaron su salida de la adaptación live-action que prepara Netflix debido a “diferencias creativas” en las que obviamente no profundizaron.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, DiMartino recalcó que “cualquiera que sea la versión que termine en la pantalla, no será lo que queríamos o intentábamos hacer”.

La salida de ambos creativos se concretó en junio pasado, tras dos años de trabajo de desarrollo. “Cuando firmamos con Bryan en el proyecto durante el año 2018, fuimos contratados como productores ejecutivos y showrunner. En un comunicado conjunto, Netflix dijo que estaba comprometida a honrar nuestra visión para recontar y apoyarnos en la creación de la serie”, explicó DiMartino.

“Y nosotros expresamos lo excitado que estábamos por la oportunidad de estar a la cabeza. Desafortunadamente, las cosas no avanzaron como esperábamos”, remarcó el creativo.

“Miren, las cosas suceden. Las producciones son desafiantes. Cosas imprevistas surgen. Los planes tienen que cambiar. Y cuando esas cosas han pasado en otros puntos de mi carrera, yo trato de ser como un nómada del aire y adaptarme. Hago lo mejor de mi para ir con lo que fluye, sin importar qué obstáculo hay en el camino. Pero inclusive un Nómada del Aire sabe cuando es tiempo de tomar sus pérdidas y seguir adelante”, agregó en el comunicado.

Definiendo a la decisión como “la más dura” de su carrera, DiMartino también agregó que esta medida fue necesaria tanto para su “felicidad” como para su “integridad creativa”. Aún así, remarcó que la adaptación de Netflix “tiene el potencial de ser buena”.

“Escribir esta carta me ha dejado con el corazón muy apesadumbrado. Sé que muchos de ustedes se sentirán decepcionados y frustrados por esta noticia. Lo entiendo. Comparto tu decepción y frustración. También reconozco que este revés creativo es pequeño en comparación con los problemas que todos enfrentamos como sociedad en este momento. Afortunadamente, Iroh también ofreció algo de sabiduría al respecto: ‘A veces la vida es como este túnel oscuro. No siempre puedes ver la luz al final del túnel, pero si sigues moviéndote llegarás a un lugar mejor'”, finalizó.

Por ahora Netflix no ha entregado un comunicado oficial al respecto y se desconoce el estado del avance del desarrollo de la iniciativa, especialmente en el contexto de pandemia que afecta al mundo.