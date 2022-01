Netflix está desarrollando una serie animada de Scott Pilgrim

Una nueva adaptación de Scott Pilgrim está en camino. Si bien la película de Edgar Wright cuenta con varios fanáticos, Netflix pretende presentar otra producción basada en el cómic de Bryan Lee O’Malley.

Así, según informa The Hollywood Reporter, el streaming está desarrollando una serie animada de Scott Pilgrim. El guión de esa producción será escrito por el propio O’Malley, quien también se desempeñará como productor ejecutivo y showrunner junto a Ben David Grabinski (Are You Afraid of the Dark?).

Pero antes de que se ilusionen cabe señalar que este proyecto aún no recibe la luz verde necesaria para convertirse en una serie y Netflix recién está trabajando con Universal Studio Group (The Umbrella Academy, Chucky) para llevar a buen puerto a esta adaptación.

En ese sentido, se espera que si el programa sigue adelante el estudio Science SARU (Star Wars: Visions: Akakiri & T0-B1, Ping Pong) se encargue del trabajo de animación. Todo mientras el plan es que Abel Gongora(Star Wars: Visions) asuma la dirección de los episodios de la potencial serie y Edgar Wright también estará involucrado como productor ejecutivo.

Scott Pilgrim se publicó originalmente entre 2004 y 2010 y, además de inspirar a la mencionada película 2010, propició un juego que recientemente fue relanzado.