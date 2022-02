Netflix estaría desarrollando una serie basada en Bioshock

Tal parece que las adaptaciones de videojuegos en Hollywood son un negocio muy lucrativo y beneficioso para las productoras. En los últimos años Netflix lanzó a su plataforma la serie de The Witcher, la cual tomó mucha inspiración de los juegos de CD Projekt RED. HBO también está en ese camino con el actual desarrollo de la adaptación televisiva de The Last of Us para HBO Max.

Ahora sería el turno de Bioshock, ya que un rumor sostiene que los tres primeros títulos llegarían en forma de serie a Netflix.

La información proviene del usuario de Twitter, @supererogatory, el cual investigando en los registros de la Oficina de derechos de autor de los Estados Unidos, encontró registros de que la plataforma de streaming tendría patentada la idea de llevar cabo una serie basada en los juegos de Take -Two.

Como se puede ver, la fecha de ejecución del documento corresponde al 17 de diciembre del 2020. No obstante, al parecer, la Oficina de derechos de autor no recibió ni finalizó el documento oficial hasta el 6 de enero de 2022. Esta sería la razón por la que Netflix aún no habría anunciado la serie de Bioshock.

Pero aunque Netflix haya optado por los derechos de Bioshock, eso no significa necesariamente que habrá una serie. Si la compañía no encuentra un argumento sólido o un equipo creativo para dar forma a la adaptación, entonces probablemente se archivaría la idea.

En el pasado, el director Gore Verbinski, conocido por la trilogía de Piratas del Caribe y la versión norteamericana de El Aro, intentó realizar un largometraje de Bioshock en 2009 con el apoyo de Universal Studios. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo ya que Verbinski quería que la película tuviera una calificación R para adultos, mientras que el estudio no quería arriesgar su dinero con un proyecto de esa categoría.

No obstante, muchas películas hollywoodenses con categoría R han resultado ser rentables en la taquilla, como han sido los casos de Deadpool, The Suicide Squad, Joker o It.