Netflix podría ser la casa de la película live-action de Mega Man

Aunque ya han pasado varios años desde que se anunció este proyecto, la película live-action de Mega Man seguiría en pie y recientemente se habría destapado una importante actualización sobre los planes para esta producción.

Si bien aún no hay nada oficial al respecto, desde Anime News Network destacan que en el sitio web de Supermarché, la compañía de los guionistas y directores de la película live-action de Mega Man, Henry Joost y Ariel Schulman, se indica que sus proyecto a futuro incluyen una “adaptación de Mega Man de Capcom para Chernin Entertainment y Netflix”.

Hasta ahora Netflix no se ha pronunciado oficialmente sobre su posible papel en la distribución de esta cinta de Mega Man, sin embargo, considerando el historial del streaming con las adaptaciones live-action de distintas franquicias no parece descabellado que esta sea una opción para sacar adelante al proyecto que se reveló por primera vez en 2018 y cuya producción no ha avanzando mucho durante el último tiempo pese a que se aseguró que seguiría en pie tras la adquisición de Fox por parte de Disney.