Netflix realizó una millonaria oferta para tratar de estrenar a Godzilla vs. Kong en su plataforma

Debido a la pandemia todavía existe una gran incertidumbre sobre lo que pasará con los distintos estrenos que los estudios de cine tienen fijados para el próximo año y es que, además de las películas que fueron postergadas durante este 2020, las compañías también tendrán pendiente el debut de las producciones que habían planificado originalmente para el próximo año.

En ese escenario, desde The Hollywood Reporter aseguran que Netflix trató de convencer a Legendary de estrenar a Godzilla vs. Kong en su plataforma.

De acuerdo al reporte, Netflix realizó una oferta de más de $200 millones de dólares por la nueva película de monstruos que fue financiada en un 75% por Legendary.

Dicha oferta evidentemente resultó tentadora para el estudio considerando que le permitiría lanzar finalmente a Godzilla vs. Kong, además de mantener la posibilidad de estrenar la cinta en cines en China, un mercado donde las entregas anteriores del “MonsterVerse” han tenido un buen desempeño.

No obstante, THR advierte que la oferta con Netflix aún no deriva en un acuerdo y “WarnerMedia bloqueó el trato mientras preparaba una oferta propia para su streaming, HBO Max”. Todo mientras desde Legendary no refirieron a esta situación.

En ese sentido, pese a que un vocero de Warner Bros, la compañía que maneja la distribución de Godzilla vs. Kong, aseguró que “planeamos lanzar Godzilla vs. Kong en cines el próximo año como estaba programado”, todo apunta a que la posibilidad de un estreno de la cinta en streamings aún no está completamente descartada.

De todas maneras, actualmente Godzilla vs. Kong pretende estrenarse el 21 de mayo de 2021 en los cines estadounidenses.