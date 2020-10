Netflix selló acuerdo con estudios japoneses y surcoreanos para ofrecer más contenido de anime

Netflix quiere seguir expandiendo su oferta de anime y para ello llegó a acuerdo con cuatro compañías de Japón y Corea del Sur.

De acuerdo a Deadline, el streaming firmó acuerdos con los productores NAZ (Id:Invaded), Science SARU (Crayon Shin-chan: My Moving Story! Cactus Large Attack!) y MAPPA (Yuri on Ice the Movie: Ice Adolescence) de Japón, y Studio Mir (The Legend of Korra) de Corea del Sur. Estos tratos serían asociaciones de “línea de producción no exclusiva” y Netflix dice que pretende usar estos acuerdos para “crear el mejor contenido para la comunidad mundial de anime”.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Netflix se asocia con productoras para crear contenidos de anime y, por ejemplo, en el pasado el streaming ha trabajado con Production I.G para Ghost in the Shell SAC_2045 y Anima para Altered Carbon: Resleeved.

“En solo cuatro años, hemos creado un equipo dedicado con sede en Tokio que sirve para entretener a la comunidad mundial de anime a través de una narración nueva y con aspiraciones”, comentó Taiki Sakurai, productor jefe de anime de Netflix a Deadline. “Con estas asociaciones adicionales con pioneros de la industria que hacen un trabajo asombroso, a menudo combinando las últimas tecnologías y la animación tradicional dibujada a mano, estamos emocionados de brindarles a los fanáticos una mayor variedad de historias aún más sorprendentes”.

Por ahora se desconoce qué proyectos desarrollará cada estudio y tampoco está claro cuándo podrían llegar estas nuevas apuestas al catálogo de Netflix.