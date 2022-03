Netflix suspendió su servicio en Rusia

La semana pasada les contamos que Netflix decidió pausar el desarrollo de todos sus proyectos provenientes de Rusia ante la invasión de ese país a Ucrania. Pero debido el avance del conflicto bélico ahora el streaming decidió ir un paso más allá y anunció que suspenderá su servicio en el país comandado por Vladimir Putin.

“Dadas las circunstancias sobre el terreno, hemos decidido suspender nuestro servicio en Rusia”, declaró un portavoz de Netflix (vía Mashable).

Netflix es el streaming más grande y conocido a nivel mundial por lo que esta medida no deja de ser llamativa. Sin embargo, como destaca Variety, el volumen de suscriptores de la plataforma en Rusia no es muy grande y solo llegaría a 1 millón de miembros, una cifra claramente pequeña en el universo de 222 millones de suscriptores que Netflix ostenta a nivel mundial.

Pero evidentemente esta medida de Netflix es más una declaración respecto a la invasión de Rusia a Ucrania y sigue las medidas que compañías como Microsoft, Samsung y EA han tomado respecto al mercado ruso. Todo mientras también se suma a la decisión del streaming de no transmitir los canales estatales requeridos por la ley rusa y ofrecer de manera gratuita al documental Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom.